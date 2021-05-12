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Spor Barcelona’na liderliği kaybetti mi? Levante-Barcelona maç sonucu
Spor

Barcelona’na liderliği kaybetti mi? Levante-Barcelona maç sonucu

İspanya La Liga'da 36. hafta maçında şampiyonluk adaylarından Barcelona maç sonucu ve puan durumu merak ediliyor. Barcelona, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kaçırarak ligin bitimine 2 hafta kala 76 puana yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 12:05:00 - 2021-05-12 12:05:53
Barcelona’na liderliği kaybetti mi? Levante-Barcelona maç sonucu

İspanya La Liga'nın 36. haftasında Barcelona, deplasmanda Levante'ye konuk oldu. Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Karşılaşmaya hızlı başlayan takım Barcelona oldu ve 25. dakikada Messi, 34. dakikada Pedri'nin golleriyle Katalan ekibi ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda bu kez Levante hızlı başlayan taraf oldu ve 57. dakikada Melero ve 59'da Morales'in golleriyle skora eşitliği getirdi. Dakikalar 64'ü gösterdiğinde ise Ousmane Dembele'nin golüyle Barcelona yeniden öne geçerken 83. dakikada Sergio Leon maça yeniden dengeyi getirdi ve maç 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Barcelona puan durumu

Bu sonucun ardından Barcelona, maç fazlasıyla liderliğe yükselme şansını kaçırarak ligin bitimine 2 hafta kala 76 puana yükseldi. Levante ise 40 puana yükseldi.

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