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Spor Barcelonalı Torres'in logosuz forması şaşırttı!
Spor

Barcelonalı Torres'in logosuz forması şaşırttı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında Barcelona'nın Napoli'yle 1-1 berabere kaldığı maçta Ferran Torres'in giydiği forma gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 13:06:00 -
Barcelonalı Torres'in logosuz forması şaşırttı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağında Barcelona'nın Napoli'yle 1-1 berabere kaldığı maçta Ferran Torres'in giydiği forma gündem oldu.

Katalan ekibin maçtaki tek golünü atan Torres'in formasında hem takım arması hem de üretici firmasının logosu yer almıyordu.

Torres’in armasız ve logosuz formayla maçı oynaması sosyal medyada da gecenin en çok konuşulan olaylarından biri olurken, Barcelona kulübünden henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama ise gelmedi.

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