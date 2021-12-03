Barcelonalı futbolcuya saldırdılar!
Barcelona'da bu sezon henüz forma giyemeyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken önünü kesen bir grup taraftarın saldırısına uğradı.
Barcelona'da bu sezon henüz forma giyemeyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken önünü kesen bir grup taraftarın taciziyle şoka uğradı.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Samuel Umtiti, antrenman sonrası tesislerden ayrılırken bir grup taraftarın önünü keserek arabasına vurmasına öfkelendi.
Bu sezon Barcelona formasıyla henüz resmi maça çıkamayan Fransız savunma oyuncusu,antrenmanın ardından kulüp tesislerinden ayrıldığı esnada taraftarların saldırısına uğradı.
Kimliği açıklanmayan bir grup taraftar, kırmızı ışıkta durmaya hazırlanan Samuel Umtiti'nin aracının önünü kesti. Görüntülerden 3 kişiden oluştuğu tespit edilen protestocu taraftar grubundan biri, yıldız oyuncunun lüks spor aracının üzerine oturdu.
Samuel Umtiti'nin korna çalarak ve ara ara gaz vererek olay yerinden kaçma çabası bir süre sonuç vermedi. Taraftar grubunun tacizlerini arttırmasının ardından çareyi kaçmakta bulan Fransız futbolcu, tam aradan sıyrılırken yeni bir şok yaşadı. Protestocu gruptan bir taraftar, deneyimli ismin aracına sert bir şekilde vurdu.