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Spor

Barcelona’dan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dilekleri iletildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 22:28:24 -
Barcelona’dan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona’nın Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dilekleri iletildi.


İspanyol ekibi Barcelona’dan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı geldi. Katalan ekibinin Türkçe yayın yapan sosyal medya hesabından beyin ameliyatı olduktan sonra yoğun bakımda tutulan sarı-kırmızılı takımın Başkanı Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun mesajı gönderildi. Barcelona Türkçe hesabından "Çok geçmiş olsun Galatasaray. Başkana acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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