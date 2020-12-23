Barcelona'dan Arda Turan paylaşımı
La Liga ekiplerinden Barcelona'nın resmi Twitter hesabı, dün akşam Göztepe ağlarına havalandıran Arda Turan ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında İzmir ekibi Göztepe'yi 3-1 mağlup etti, sarı kırmızılıların ikinci golü Arda Turan'dan geldi. Bu sezon iç sahada ilk golüne imza atan Arda Turan, performansıyla göz doldurdu. Kariyerine bir dönem İspanyol ekibi Barcelona'da yön veren tecrübeli futbolcu için Barcelona'nın Resmi Türkiye Twitter hesabı da bir paylaşım yaptı. Arda Turan'ın Barcelona formasıyla Sevilla filelerini havalandırdığı anları paylaşan Barcelona'nın gönderisi kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Galatasaray alt yapısında yetişen İspanya’da Atletico Madrid ve Barcelona formaları giyen Arda Turan, Başakşehir macerasının ardından yuvası Galatasaray'a dönmüştü.
Galatasaray'ı Göztepe karşısında 2-0 öne geçiren golü atan Arda Turan, gösterdiği performansla sosyal medya gündemine damga vurdu.
Mücadele 3-1 Galatasaray galibiyetiyle sonuçlandı. Barcelona Resmi Türkiye Twitter hesabından da Arda Turan paylaşımı gecikmedi. Arda'nın Sevilla'ya attığı gole yer veren Barcelona'nın gönderisi yoğun ilgi gördü.