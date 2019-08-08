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Barcelona’da yeni dönem!

Uruguaylı Forvet Luis Suarez, Barcelona’nın Napoli karşısında 2-1 kazandığı hazırlık maçı sonrası Katalan ekibine 120 milyon avro karşılığında transfer olan Antoine Greizmann, Neymar ve yeni sezon ile ilgili konuştu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
Barcelona’da yeni dönem!

 Bilgehan Sarı  yeniakit.com.tr 

FC Barcelona’nın Uruguaylı forveti, Napoli’ye karşı kazanılan 2-1’lik zaferi analiz etti. Greizmann ile ilgili de açıklamalarda bulunan Luis Suárez, "Antoine çok özel bir oyuncu, umarım olabildiğince çabuk adapte olur. Takıma büyük bir güç katacağından eminim” ifadelerini kullandı. Uruguaylı forvet, oyunu yorgun bir şekilde bitirdiğini belirtirken, Forlan’ın futbolu bırakması hakkında da konuştu.

Luis Suarez “Yorgun bitirdim”

Hazırlık maçı sonrasında yeni sezon hakkında görüşlerini aktaran Suarez, “Oyunu yorgun bir şekilde bitirdim, sezon öncesi ilk maçlar çok zor olabiliyor ve dakikalar uzadıkça daha da sıkıntı olabiliyor. Elimden gelen en iyi şekilde çalışarak lige hazır başlamak için olabildiğince çok çalışıyorum.” dedi.

Suarez ve yeni silahşör Greizmann

Griezmann ile olan ortaklığı hakkında da açıklama yapan Luis Suarez,“Geçirdiğimiz dakikalardan sonra birlikte oynadığımız ikinci maçtı ve bütün sezon boyunca birlikte geçireceğimiz dakikaların başlangıcı oldu. Hiç de kolay olmayan bir seviyede oynuyoruz, ilk başta tüm oyuncular adapte olmakta zorluk çekebiliyor. Greizmann çok akıllı bir oyuncu ve umarım en kısa sürede adapte olur.

Eski takım arkadaşı Neymar'ın olası imzası ile ilgili de açıklamada bulunan Uruguaylı yıldız oyuncu, Neymar, dünyanın en iyi oyuncularından biri, takıma geri gelmesini isterim fakat bu benim elimde olan bir şey değil.” dedi

Diego Forlan

Atletico Madrid’in ve Uruguay Milli Takımı’nın efsane oyuncusu Forlan’ın futbolu bırakması ile ilgili ise "Bir oyuncu olarak neler yaptığını hepimiz biliyoruz, antrenör olarak neler yapabileceği ile ilgili fikir söylemek yanlış, kariyeri bu konuda ona çok yardımcı olacaktır bir teknik direktör olarak futbolcu olduğu dönem kadar başarılı olur umarım.” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 19:47
  1. Luis Suarez
  2. Barcelona
  3. Diego Forlan
  4. Neymar
  5. Greizmann

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