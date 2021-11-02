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Spor Barcelona'da sakatlık şoku
Spor

Barcelona'da sakatlık şoku

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arjantinli yıldız oyuncu Sergio Agüero'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 00:55:00 -
Barcelona'da sakatlık şoku

İspanyol kulübünden yapılan açıklamada, bazı sağlık sorunları yaşayan 33 yaşındaki oyuncunun, Dr. Josep Brugada tarafından tedaviye alındığı ve maçlarda en az 3 ay boyunca forma giyemeyeceği belirtildi.

Hastalığın türünün belirtilmediği açıklamada, uygulanacak tedaviye vereceği tepkiye göre Agüero'nun sahalara dönüş tarihinin netleşeceği ifade edildi.

İspanya basınında yer alan haberlerde, hafta sonu Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan çıkarak hastaneye kaldırılan Arjantinli futbolcuya bazı testler yapıldığı ve kalbinde ritim bozukluğu saptandığı iddia edildi.

Manchester City'den yaz döneminde bedelsiz olarak kadroya katılan Sergio Agüero, Barcelona formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalırken, 1 gole imza attı.

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