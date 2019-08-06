Barcelona yapboza döndü!

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Ernesto Valverde yönetimindeki Barcelona, Amerika Birleşik Devletleri'ni geziyor ancak takım planlaması bir türlü bitmiyor. Takım tasarımcıları hala 2019-2020 sezonu için forma hazırlıklarını sürdürürken, takıma gelecek veya takımdan ayrılacak futbolcuların netleşmemesi, forma tasarımında da işleri zora sokuyor. Barcelona’da şu sıralarda en önemli bir konu; Neymar’ın Barcelona’ya transferi ve diğer oyuncularla ilgili konuların durumu. Takım oyuncuları Coutinho, Rakitic ve Rafinha’nın Camp Nou'daki gelecekleri ise hala belli değil.

Barcelona Neymar’ı bekliyor

Real Betis’ten transfer edilen Junior Firpo'nun gelişi ile sol tarafı güçlendiren Barcelona’da, Valverde'nin en çok önem verdiği pozisyona Neymar'ın transferi konusu hala kapanmış değil. Ancak bu konu sadece Barcelona’nın çözebileceği bir konu değil, bu transferin gerçekleşmesi ya da konunun tam olarak kapanması Brezilyalı yıldıza bağlı. Barça'ya geri dönmekte ısrar eden oyuncunun kulübü PSG'de şimdiye kadar oyuncunun Barcelona'ya dönmesine izin vermeyi reddettiği tutumda değişikliği sağlayacak olan kişi ise yine Neymar. İyi ilişkiler içine bulunmayan Barcelona ve Paris Saint Germain taraflarının buluşarak durumu netleştirmesi şart gözüküyor. Fransız ekibi Barcelona’nın ilgilendiği oyuncuyu, birkaç takıma daha önermiş durumda. Nou Camp tarafının, PSG’den sonuç alabilmesi için Neymar’ın kulübe olan baskısının devam etmesini bekliyorlar. Konu ile ilgili çok iyimser olmamalarına rağmen henüz kapılarını kapatmayan Katalan kulübü yetkilileri, şimdilik transfer konusunda temkinli bir yaklaşım ve bekleyiş içerisindeler.

Barcelona Başkan yardımcısı Jordi Cardoner, Neymar'la ilgili “Neymar’ın transferi ile ilgili şimdilik bir netlik yok. Biz bu konuda pasif aktörleriz. PSG’de iyi olmadığınızı biliyoruz, ancak bu Paris'te çözülmesi gereken bir konu. Neymar konusu şu an yok ve bir gün olursa konuşacağız. Bugün için net bir şey söylemek zor" ifadelerini kullanmıştı.

Premier Lig transfer döneminde makas daralıyor

Zamana karşı yarışan Barcelona yöneticileri önümüzdeki birkaç gün içinde diğer üç oyunucuyla ilgili de karar almayı planlıyorlar. Barcelona geleceği belli olmayan Coutinho, Rakitic ve Rafinha takımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri turnesinde. Bu oyuncuların arasından en kolay çözüme kavuşacak olanı eski Celta Vigo oyuncusu Rafinha. Çünkü diğer iki oyuncu için kulüp çok yüksek bonservis bedelleri talep ediyor. Bu noktada karmaşık olan durum, İspanyol kulübün 25 yaşındaki Brezilyalı yıldız Coutinho için en az 100 milyon euro istemesi. Liverpool’a dönmek isteyen oyuncu için Premier Lig'in transfer döneminin bitmesine az bir zaman kalması nedeniyle İngiltere’ye gidiş için zaman tükeniyor. Fakat Camp Nou'da bu konuda da bekleyiş devam ediyor. Liverpool teknik direktörü Kloop’un “Coutinho’yu takımımda çok görmek isterim ama bu transfer maddi gerekçeler sebebiyle çok büyük bir yük olur” açıklaması ile Barcelona tarafının istediği parayı veremeyeceklerini ifade etmişti. Barcelona ve Coutinho’nun bu yaz döneminde yollarını ayıracaklarına kesin gözüyle bakılıyordu, ancak bu ayrılık henüz gerçekleşmedi. Barcelona’nın eski Liverpoollu için diğer olası hedefi ise muhtemelen ekonomik olarak büyük bir avantaja dönüştürerek Neymar transferinde kullanmak.

Rakitic için de belirsizlik devam ediyor

29 yaşındaki Hırvat futbolcu Rakitic'in takımdaki sürekliliği garanti edilmiyor. Valverde, Joan Gamper turnuvasında Arsenal ile karşı karşıya gelinen maçtan sonra orta saha oyuncusu için kapıları açmıştı. Hırvat yıldız transfer için çok fazla seçeneğe sahip. Hırvat orta saha için İngiltere ve İtalya'dan teklifler geldi, ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi.