Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE
İspanya La Liga'nın 38.haftasında Barcelona Villarral'i konuk edecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Barcelona-Villarreal maçı ne zaman?
La Liga'da 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna Real Madrid ulaştı. Ligin ikinci sırasında ise Barcelona yer alıyor. Katalan ekibi sezonun son maçında Villarreal ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE
Barcelona bu gece Türkiye saatiyle 23.00'te Villarreal'i konuk edecek. Camp Nou'da oynanacak mücadeleyi Spor Smart, S Spor, Bilyoner ve Azerbeycan kanalı CBC Sport yayımlayacak.
Barcelona-Villarreal muhtemel 11’ler:
Barcelona: ter Stegen, Alves, Araujo, Mingueza, Alba, de Jong, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres
Villarreal: Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso, Dia