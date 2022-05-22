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Spor Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE

İspanya La Liga'nın 38.haftasında Barcelona Villarral'i konuk edecek. Mücadeleyi izlemek isteyenler ise maçın ne zaman saat kaçta başlayacağını araştırıyor. Peki, Barcelona-Villarreal maçı ne zaman?

Yeniakit Publisher
2022-05-22 08:42:00 -
Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE

La Liga'da 2021-2022 sezonu şampiyonluğuna Real Madrid ulaştı. Ligin ikinci sırasında ise Barcelona yer alıyor. Katalan ekibi sezonun son maçında Villarreal ile karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Barcelona-Villarreal maçı ne zaman saat kaçta? Barcelona CANLI İZLE

Barcelona bu gece Türkiye saatiyle 23.00'te Villarreal'i konuk edecek. Camp Nou'da oynanacak mücadeleyi Spor Smart, S Spor, Bilyoner ve Azerbeycan kanalı CBC Sport yayımlayacak.

Barcelona-Villarreal muhtemel 11’ler:

Barcelona: ter Stegen, Alves, Araujo, Mingueza, Alba, de Jong, Busquets, Gavi, Dembele, Aubameyang, Torres

Villarreal: Rulli; Gaspar, Albiol, Pau Torres, Estupinan, Chukwueze, Capoue, Parejo, Coquelin, Lo Celso, Dia

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