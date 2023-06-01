Barcelona Türk şirketini seçme kararı aldı! Dev adım

Ekonomim'de yer alan habere göre, Barcelona Spor Kulübü için de tarihi bir ihale olan ünlü Spotify Camp Nou Stadı'nın yeniden inşasını üstlenen Limak Holding için süreç fiilen başladı. Tesisin anahtarını bugün teslim alacak olan Limak yönetimi, 1 milyar Euro'ya mal olacak stad inşası için Türkiye'den bin işçi getirecek.

İspanya’daki Katalan Bölgesi’nin milli takımı olarak da tanımlanan Barcelona Spor Kulübü’ne ait Spotify Camp Nou Stadı’nın tünelinden yeşil sahaya çıkanları karşı cephedeki tribünde yazılı bir slogan karşılar. Koltuklara tribünün bir ucundan diğer ucuna kadar yazılmış “Més que un club”, Türkçe’ye ‘Bir kulüpten daha fazlası’ ifadesi ile çevrilen Katalanca sözler, Barcelona Spor

Kulübü’nü yakından tanıyanlar için hiç de şaşırtıcı değildir.

Nedenini birkaç cümleyle açıklamak isterim. 1899'da başlayan tarihinde futbolun dışına taşan pek çok konuyla özdeşleşen Barcelona Spor Kulübü (BSK), aynı zamanda siyasal ve sosyal yaşamın da parçasıdır. Parlak sportif geçmişiyle, efsane futbolcularıyla olduğu kadar siyasi duruşun simgesi olarak da milyonların gönlündedir.

Bir tarih ülkesi İspanya’nın en çok ziyaret edilen ikinci müzesi Spotify Camp Nou stadıdır. 2 milyon ziyaretçi, yılda 50 milyon Euro gelir bırakır. 90 bin üzeri kapasiteli stadın koltuklarının yüzde 75’ine taraftarı sahiptir ve bilet hakkı babadan çocuğuna miras olarak kalır. Dünyada en çok tanınan ve taraftara sahip olan kulüptür. Her maçını tamamı dolu tribünden izleyen seyircinin yüzde 50’si yabancıdır.

İşte bu yüksek prestij, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil eden inşaat gruplarından Limak’ın, BSK'nın tarihi ihalesini kazanmasıyla ülkemiz için de çok anlamlı hale geldi. Limak İnşaat'ın, şansları çok yüksek rakiplerinin arasından sıyrılarak efsanevi stadının yapım ihalesini imzalaması pek çok açıdan önem taşıyor. Kulübün 1957’de inşa edilen (Ülkemizdeki ifadeyle Nou Camp) Spotify Camp Nou, 66 yılın ardından tamamen yenilenecek, kapasitesi artırılacak ve dünya futbolunun madebi olma yolculuğunu en modern haliyle sürdürecek.

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Her ne kadar Limak yönetimi, Camp Nou'nun anahtarını bugün itibariyle teslim alarak projedeki sorumluluğuna fiiliyat kazandırdıysa da, biz ihale ibresinin Limak’tan yana dönmesine yol açan yakın geçmişi özetlemeye çalışalım.

Spotify Camp Nou Stadı’nın ihale süreci Limak açısından bir yıl önce başladı. Dünyanın 22 ülkesinde toplam değeri 7 milyar doları bulan çok sayıda projeye imza atan, bir o kadar değerde projeyi 14 ülkede halen sürdüren Limak’ı, bu tarz ihalelerde öne çıkaran en güçlü yanlarından birini proje finansmanı alanındaki uzmanlığı oluşturuyor. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in önderliğinde, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan, İGA’ya, Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü’ne ve geçmişte daha pek çok inşaat projesinin finansmanına ilişkin yürütülen çalışmalarda kazanılan deneyim, Spotify Camp Nou Stadı ihale sürecinde gruba çok önemli katkılar sundu.

Toplam 1 milyar Euro bedelle inşa edilecek yeni Camp Nou Stadı’nın finansman modeline ilişkin süreç, ABD merkezli çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs liderliğinde yürütüldü. Kulübün bir borç arayışından ziyade bono çıkarma yöntemine dayandırılan model için birbirinden çok farklı kaynaklarla görüşmeler yapıldı.

Güçlü rakipler geride bırakıldı

Kulüp, dünyadaki değişik yatırımcı grubundan, gelirlerini temlik göstererek kaynak topladı. Şöyle ifade edeyim. BSK'nın tüm biletlerinin yüzde 75’lik bölümü taraftara ait. Bu hak, on yıllardır kuşaklar arasında miras olarak devrediliyor. Bu haliyle kulübün bilet gelirinin yüksek olmadığı ifade ediliyor. Yeni stadla kulübün yönetimine gelecek 10 bin koltuğun ve locaların satışından yüksek gelir bekleniyor. İşte bu 10 bin koltuğun 25 yıllık geliriyle ilgili uzun pazarlıklar yürütüldü. Goldman Sachs ve kreditörler, Limak ile de uzun görüşmeler yaptı. Limak adına Ebru Özdemir ve uzman ekibinin katıldığı toplantılarda yatırımcıdan olumlu kanaat ve referans alındı.

Tahmin edeceğiniz gibi fanatiklerinin çok olduğu bir kulüp Barcelona. Yüksek ilgi konusunda kimse, hiçbir kurum haksız değil. Bu durum ihale sürecinde de belirgin şekilde ortaya çıktı. Limak ile birlikte son tura kalan Fransız Vinci, Belçikalı Besix’in dışında İspanya’nın önemli grupları FCC, Ferroviel ve Accino, ihaleyi kazanmak için tüm kozlarını oynadı. Özellikle İspanyol firmaların ısrarları, son aşamada konsorsiyum paktına dönüştü.

Limak’ın önünü açan bir noktayı daha belirtmeliyim.Limak’ın Kuveyt’te sürdürdüğü havalimanı terminali projesinden boşa çıkan dev kule vinçleri, ihalenin yönünün belirginleşmesinde önemli rol oynadı.

Dünyada boşta olmayan dev vinç kulelerden Limak’ta hemen projeye yönlendirilecek 6 tane birden bulunması, inşaat sürecini 2 ay öne çekilmesini sağlamış. Maçlar oynandığı süreçte inşaat devam edebilecek ve bu da zaman tasarrufu ve gelir imkanı anlamı taşıyacak.

Güçlü yapısının yanı sıra yukarıda ifade ettiğim iki önemli avantajı sayesinde rakiplerini geride bırakan Limak,, Barcelona Camp Nou stadının inşaat projesinde ipi göğüslemeyi başardı.

Türkiye’den 100 milyon Euro’luk malzeme ihracatı gerçekleşecek

Limak İnşaat tarafından yenileme ihalesi kazanılan FC Barcelona’nın ünlü stadı Spotify Camp Nou’nun inşaat süreci, Barselona’da düzenlenen temel atma töreni ile başladı. Barcelona Futbol Takımı inşaat çalışmaları devam ederken, 18 ay süre ile geçici olarak 60 bin seyirci kapasiteli Barcelona Olimpiyat Stadı’nda oynayacak. Futbol takımı aynı zamanda Barcelona Kulübü’nün 125’inci yıldönümü olan 2024 yılının kasım ayında yenilenmiş olan Spotify Camp Nou’ya geri dönecek. Yenilemenin ardından stadın koltuk kapasitesi 105 bine yükselecek. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, Spotify Camp Nou’nun yenilenmesi işi için Limak’a duyulan güvenden dolayı FC Barcelona yönetimine teşekkür etti. Özdemir, “Limak olarak bugüne kadar pek çok önemli altyapı projesi tamamladık. Bu proje yer aldığımız en simgesel, en anlamlı projelerden birisi olacaktır” diyerek, “Çok titiz bir çalışma ile Türk işçiliğinin, mühendisliğinin ve müteahhitlik hizmetlerinin yüksek iş seviyesini Barcelona Spor Kulübü camiasına göstereceğiz” dedi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, stadın ilk iki katının, koruma altında olduğundan yıkılmayacağını belirterek, "Bu bölümlerde çok ciddi bir tarih var. Yeni stadda bu değerler aynen korunacak” şeklinde konuştu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Bacaksız da, Spotify Camp Nou’nun çok önemli bir iş referansı olacağına inandıklarını kaydederek, “Limak’ın 134 günde bitirilen 25 bin kapasiteli, loca sayısı iki kat fazla Mersin Olimpiyat Stadı’ndan, Sibirya’da zor hava koşullarında yürütülen 400 milyon dolar hacimli buz hokeyi arenasına uzanan geniş deneyimi var” dedi. Leed gold hüviyetinde olacak stad, inşaat bittiğinde fotovoltaik panellerin yerleştirileceği 21 bin metrekare çatıya sahip olacak. Limak Yatırım Havalimanlarından Sorumlu Genel Müdürü Haldun Fırat Köktürk, “AB’nin yüksek standartlarında bir inşaat süreci yaşayacağız. Tek başına lojistik şartname 100 sayfadan oluşuyor. İnşaat sürecinde ne gibi işlerin yapılacağı gün gün takvime bağlandı ” dedi. Çelik konstrüksiyon ihtiyacı, cephe malzemeleri, cam, alümenyum korkuluk gibi ihtiyaçların Türkiye’den karşılanmasının gündemde olduğunu kaydeden Köktürk, “Beyaz yakalı ihtiyacının yanı sıra çalışacak 2 bin işçinin bini Türkiye’den getirilecek. Stad ihtiyacı için Türkiye’den ihraç edilecek malzemenin toplam tutarının 100 milyon Euro’yu bulacağını düşünüyoruz” diyor.

İskenderun Limanı’na yeni yatırım, Limkon’da kapasite iki katına çıkıyor

Limak Holding’in amiral iş alanı inşaatta bugün Türkiye’de ve yurt dışında 30’a yakın yürüyen projesi bulunuyor. İskenderun Limanı grubun en stratejik yatırımlarından sayılabilir. 6 Şubat depremlerinin ardından tesis çok daha fazla önem kazandı. Birinci rıhtımının ardından ikincisini birkaç gün önce açan İskenderun Limanı’nda, 3. ve 4. rıhtımlar Eylül'e kadar tamamlanacak. Yani Eylül ile birlikte deprem öncesi hale gelecek olan liman, toplam 1 milyon TEU kapasitesine sahip. Bu yıl yeni yatırımlarla birlikte kullanılan kapasite, 500 binden, 650 bin TEU’lara çıkarılacak. 2008’de adım atılan gıda ve içecek sektöründe Limkon Meyve Suyu Konsantresi olarak faaliyet yürüten Limak, bu alandaki yatırımlarını hızlandıracak. Limkom’da kapasite 200 milyon TL yatırım ile iki katına çıkarılacak. Böylelikle hali hazırda yarısı ihracat pazarlarına yöneltilen üretimin yüzde 70’i kapasite artışının ardından dünya pazarlarına gönderilecek. Limkon’un yeni tesislerinin bu ayın ortalarında faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Limak İnşaat, İspanya'dan sonra ABD'de deç bir şirket kurma hazırlığında. Yeni dönemde Amerika kıtasında da iş fırsatları için çalışılacak.