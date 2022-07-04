Barcelona transferde durdurulamıyor

Yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Barcelona, Chelsea'den ayrılan Andreas Christensen ve Milan ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'yi kadrosuna kattı.

Lionel Messi'nin takımdan ayrılışı ve ekonomik problemler nedeniyle eski günlerinden uzak kalan Barcelona, yeni sezona iddialı bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Andreas Christensen'in serbest kalma bedeli 500 milyon EURO

Milan ile sözleşmesi sona eren Franck Kessie'nin ardından Barcelona, Chelsea ile mukavelesi biten Andreas Christensen'i de renklerine bağladı. Barcelona'dan yapılan açıklamada, Danimarkalı savunma oyuncusunun 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. Kulüp ayrıca, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 500 milyon euroluk serbest kalma maddesinin de eklendiğini belirtti.