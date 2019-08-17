Barcelona sezonun açılış maçını kaybetti 1-0 Barcelona, deplasmanda Athletic Bilbao'ya 1-0 mağlup oldu.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2019-2020 sezonunun açılış maçında Barcelona, konuk olduğu Athletic Bilbao'ya 1-0 yenildi. Ligin ilk hafta mücadelesinde Athletic Bilbao, son iki sezonun şampiyonu Barcelona'yı San Mames Stadı'nda konuk etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında hızlı hücumlarla etkili olan ev sahibi Athletic Bilbao, 89. dakikada Aritz Aduriz'in ağları sarsmasıyla Barcelona'yı 1-0 mağlup etti.

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