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Spor Barcelona sahasında kazandı
Spor

Barcelona sahasında kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında Barcelona, sahasında Getafe'yi 2-1'lik skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 02:14:00 -
Barcelona sahasında kazandı

Karşılaşmaya golle başlayan ev sahibi takım, 2. dakikada Sergi Roberto ile 1-0 öne geçti.

Getafe, Sandro Ramirez ile 19. dakikada skora eşitliği getirdi.

Ataklarını artıran Barcelona, 30. dakikada Memphis Depay ile rakip ağları havalandırarak takımını bir kez daha öne geçirdi.

İlk yarı, Katalan takımının 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı oyunu kontrolü altında tutan ve Getafe'nin ataklarını önleyen Barcelona, karşılaşmayı 2-1 kazandı.

Bu skorla Barcelona puanını 7'ye çıkarırken, sezona kötü bir başlangıç yapan Getafe'nin puanı bulunmuyor.

Diğer yandan bordo-mavililerde Martin Braithwaite, 74. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Barcelona'nın 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Martin Paez Gavira da 73. dakikada Sergi Roberto'nun yerine oyuna girerek ilk kez A takımda forma giydi.

Bu arada Getafe'de ilk 11'de sahaya çıkan milli futbolcu Enes Ünal, 76. dakikada yerini Jose Macias'a bıraktı.

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