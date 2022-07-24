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Spor Barcelona-Real Madrid maçında saha karıştı! Maça damga vuran anlar..
Spor

Barcelona-Real Madrid maçında saha karıştı! Maça damga vuran anlar..

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında karşılaşan İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona ve Real Madrid'in oyuncuları maçtaki bir pozisyonun ardından birbirine girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-24 18:03:00 -

Amerika’daki Las Vegas Allegiant Stadyumu’nda oynanan Barcelona-Real Madrid maçında saha karıştı.

Barcelona, karşılaşmayı yeni transfer Raphinha’nın tek golüyle 1-0 kazanırken, maça yaşanan kavga damga vurdu.

Depay ve Vazquez birbirine girdi

Barcelona'nın maçı 1-0 önde götürdüğü karşılaşmanın 42. dakikasında Vinícius Júnior'a yapılan sert faul sonrası oyuncular birbirine girdi.

Hakemin düdüğü ile durdurulan maçta Junior ayağa kalktıktan sonra isyan etti. Depay ve Vazquez arasında başlayan tartışmaya diğer oyuncular da katıldı.

Maçın hakemi oyuncuları ayırmak için uzun süre mücadele etti.

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