Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? Ertelenen El Clasico'nun tarihi belli oldu mu? İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan ötürü ertelenen Barcelona Real Madrid La Liga maçının yeni tarihini belirledi. Gözler şimdi heyecan dolu maçın oynanacağı tarihte. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico ne zaman oynanacak? İşte detaylar...

İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) bağlı Lig Komitesi, Katalonya'daki olaylardan ötürü ertelenen Barcelona Real Madrid La Liga maçının yeni tarihini belirledi. Gözler şimdi heyecan dolu maçın oynanacağı tarihte. Peki, Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? El Clasico ne zaman oynanacak? İşte detaylar... Barcelona Real Madrid maçı ne zaman? İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 10. haftasında 26 Ekim Cumartesi günü oynanması gereken ancak Katalonya'da ayrılıkçı grupların şiddet içerikli gösterilerinden dolayı ertelenen El Clasico'nun yeni tarihi belli oldu. Barcelona-Real Madrid maçının 18 Aralık'ta oynanacağı açıklandı. Bu tarihe, iki kulübün ortak görüşü sonrasında karar verildiği bildirildi.

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