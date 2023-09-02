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Spor Barcelona o iki isimle anlaştı
Spor

Barcelona o iki isimle anlaştı

Yeniakit Publisher
2023-09-02 10:35:00 -
Barcelona o iki isimle anlaştı

İspanya ekibi Barcelona, Atletico Madrid'den Portekizli futbolcu Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Barcelona Kulübü, 23 yaşındaki hücum oyuncusunun bir yıllığına kiralandığını duyurdu.

Benfica altyapısından yetişen Felix, 2019'da 127 milyon avro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer oldu.

Madrid takımında bir lig şampiyonluğu yaşayan genç futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise Chelsea'ye kiralandı.

 

Manchester City'den Joao Cancelo da kiralandı
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Barcelona Kulübü, İngiltere'nin temsilcisi Manchester City'den Portekizli futbolcu Joao Cancelo'yu bir yıllığına kiralık olarak transfer etti.

29 yaşındaki Cancelo'nun kiralandığını duyurdu.

Benfica altyapısından yetişen Cancelo, Valencia, Inter ve Juventus'ta oynadıktan sonra 2019 yılında Manchester City'ye transfer oldu.

Manchester City'de üç kez Premier Lig şampiyonluğu yaşayan deneyimli futbolcu, 154 maçta 9 gol attı ve geçen sezonun ikinci yarısında Bayern Münih'e kiralandı.
AA

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