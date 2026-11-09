Barcelona, Madrid’de Fermin Lopez’le geri döndü: 2-1
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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LaLiga’nın 12. haftasında Barcelona, deplasmanda geriye düştüğü maçta Atletico Madrid’i Fermin Lopez’in iki golüyle mağlup etti. Katalan ekibi, milli araya 33 puanla lider girdi.
Barcelona, Metropolitano Stadı’nda oynanan karşılaşmada Atletico Madrid’i 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Ev sahibinin erken golüne ilk yarının sonunda karşılık veren konuk ekip, ikinci yarıda Fermin Lopez’le galibiyete ulaştı.
Metropolitano Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi ekip, 10. dakikada öne geçti. Julian Alvarez'in ceza alanı içinde verdiği pasta topu ağlara gönderen Giuliano Simeone, Atletico Madrid'i 1-0 öne geçirdi.
Mücadelenin ilk bölümlerinde Atletico Madrid'de Marc Pubill'in kafa vuruşu, Barcelona'da ise Pedri'nin şutu üst direkten döndü.
İlk yarının son anlarında Barcelona, Fermin Lopez'in ceza sahası içinden yaptığı vuruşla skora 1-1'lik dengeyi getirdi.
İkinci yarıda oyunda daha etkili olan Katalan ekibi, 66. dakikada Lamine Yamal'ın ara pasında topla buluşan Fermin Lopez'in golüyle 2-1 öne geçti.
Kalan dakikalarda skoru koruyan Barcelona, milli araya 33 puanla lider girdi.