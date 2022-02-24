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Spor Barcelona Kulübü basketbol takımının Rusya'ya gitmeyeceğini açıkladı
Spor

Barcelona Kulübü basketbol takımının Rusya'ya gitmeyeceğini açıkladı

İspanya'nın Barcelona Kulübü, THY Avrupa Ligi'nde 25 Şubat Cuma günü Rusya'nın Zenit takımı ile deplasmanda oynayacakları maça, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi dolayısıyla gitmeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 20:01:00 -
Barcelona Kulübü basketbol takımının Rusya'ya gitmeyeceğini açıkladı

Barcelona yaptığı yazılı açıklamada, Rusya ve Ukrayna arasındaki gelişmelerle ilgili gelen haberlerden dolayı basketbol takımının Saint Petersburg'a seyahat etmeyeceğini duyurdu.

THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'nın 25 Şubat'ta Zenit, 27 Şubat'ta da CSKA Moskova ile maçı bulunuyor.

Barcelona'da, Türk basketbolcu Sertaç Şanlı da forma giyiyor.

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