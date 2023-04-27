Barcelona krizde! Tasarruf için TV'sini kapatacak

Bu sezon La Liga'da şampiyonluğa koşan Barcelona'da ekonomik sıkıntılar devam ediyor. Avrupa'da alınan üst üste başarısız sonuçların ardından bu sezon ligdeki performans yüzleri güldürse de ekonomiye deva olmadı.

Kanala veda ettiler

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Mali sorunlar yaşayan Barcelona, tasarrufa gitmek için kulüp kanalı olan Barça TV'yi kapatacak. Önümüzdeki sezon futbolcu sözleşmelerinde radikal kararlar alınacak. Taraftarların ısrarla istediği Messi'yi takıma döndürmek için futbolcular da fedakarlık yapmaya hazır.

Lionel Messi'nin olası transferiyle maaş dengesi hayli sarsılacak. Eski futbolcular, maaşlarında fedakarlık yapmaya hazır. Takımın en çok kazananlarından Busquets ve Alba, başta kendileri olmak üzere pek çok futbolcunun fedakarlık yapmaya hazır olduğunu Messi'ye söyledi.