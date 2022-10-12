  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Barcelona Inter maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-10-12 09:38:00 -
Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. C Grubu maçında Barcelona ile Inter karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Barcelona ile Inter bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.

Barcelona-Inter maçı muhtemel 11’ler

Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Eric, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Fati

Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro

Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Spor

Atletico Madrid-Club Brugge maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23