Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Barcelona ile Inter karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Barcelona Inter maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. C Grubu maçında Barcelona ile Inter karşılaşacak. Peki, maç ne zaman saat kaçta?
Barcelona-Inter maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Barcelona ile Inter bu akşam karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak olan maç Exxen ve CBC Sport'tan naklen yayımlanacak.
Barcelona-Inter maçı muhtemel 11’ler
Barcelona: Ter Stegen; Roberto, Piqué, Eric, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Lewandowski, Fati
Inter: Onana; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro