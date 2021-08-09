  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Özcan’a sert tepki: Hz. Hüseyin’e su vermeyen Yezid’den ne farkı var?
Kanada’da felaket devam ediyor
Burası Mars değil evimiz
Nijerya'da kolera salgını alarmı
Spor Barcelona hazırlık maçında Juventus'u yendi
Spor

Barcelona hazırlık maçında Juventus'u yendi

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona, hazırlık maçında İtalyan kulübü Juventus'u 3-0'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 05:18:00 -
Barcelona hazırlık maçında Juventus'u yendi

Nou Camp Stadı'nda taraftarı karşısına çıkan Ronald Koeman yönetimindeki Barcelona, Massimiliano Allegri'nin 2 yıl sonra yeniden teknik direktörlüğe getirildiği Juventus ile karşılaştı.

Barcelona'nın Rapid Wien'den kiraladığı Türk asıllı Avusturyalı futbolcu Yusuf Demir, ilk 11'de sahaya çıktı.

Katalan ekibi, Depay, Braithwaite ve Puig'in golleriyle sahadan galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay