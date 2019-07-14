Barcelona, Griezmann'ı tanıttı





MADRİD (AA) - Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız futbolcu Antoine Griezmann, Atletico Madrid'den sorunlu ayrılışıyla ilgili pişman olmadığını söyledi.

Nou Camp Stadı'nda yapılan Griezmann'ın tanıtım toplantısına Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, Barcelona Futbol Şubesi Teknik Sekreteri Eric Abidal, Fransız futbolcunun ailesi ve gazeteciler katıldı.

Barcelona'ya transferinde serbest kalma bedeline ilişkin eski kulübü Atletico Madrid'in yaptığı itirazla ilgili sorulara maruz kalan Griezmann, şunları söyledi:

"Evin olarak gördüğün bir yeri, bir takımı bırakmak her zaman zor. Benim Atletico'ya karşı sadece hayranlığım ve saygım var. Yaptıklarımdan dolayı hiçbir utancım yok. Hata yaptığım şeyler olmuştur ama yaptıklarımdan dolayı asla pişmanlık duymadım. Pişman değilim. Eğer özür dilemem gerekiyorsa bunu en iyi konuştuğum yer olan sahada yapmak en iyisi olur."

Griezmann, "Barça'ya gelmek için çok arzuluydum. Hedefim tüm kupaları kazanmak. Lig, Kral Kupası ve Şampiyonlar Ligi. Çünkü kulübün hedefleri aynı zamanda benim de hedefim." ifadelerini kullandı.

Katalan takımında, ailesinin ortak kararıyla 17 numaralı formayı seçen Griezmann, en büyük hedeflerinden birinin, şimdiye kadar kazanamadığı Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak olduğunu kaydetti.

Barcelona'nın yıldız futbolcusu Lionel Messi ile oynamak için sabırsızlandığını söyleyen Griezmann, "Barça büyük bir kulüp. Ona yardım etmeye ve daha da büyük olmasını sağlamaya çalışacağım. Nou Camp'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. İnşallah burada çok şey kazanırım." açıklamasında bulundu.

Futbol kariyerine başladığı Real Sociedad'a ve son 5 sezondur formasını giydiği Atletico Madrid'e teşekkür eden Fransız futbolcu, yeni takımı Barcelona ile ilk antrenmanına yarın çıkacak.

28 yaşındaki Fransız futbolcu Griezmann, kariyeri boyunca şimdiye kadar Real Sociedad (2009-2014) ve Atletico Madrid (2014-2019) takımlarında forma giydi. La Liga'da toplam 360 maça çıkan Griezmann, 139 gol attı.

Griezmann, Atletico Madrid'den 120 milyon avroluk serbest kalma bedelini ödeyerek Barcelona'ya gitti.

Atletico, Griezmann ile Barcelona'nın şubat ayında görüşmeye başladıklarını ve mayıs ayında anlaşmaya vardıklarını savunarak, bonservis bedelinin 1 Temmuz'dan önceki rakam olan 200 milyon avro olarak ödenmesi gerektiğini öne sürüyor.





- Bartomeu: "Hiçbir kanıt yok"





Barcelona Kulübü Başkanı Bartomeu, Atletico Madrid'in iddialarına ilişkin, "Hiçbir kanıt yok çünkü 1 Temmuz öncesinde olan bir şey yok. Ben Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo ile görüştüm. Haklarını aramak istemeleri doğaldır ama hiçbir şey çıkacağını sanmıyorum." dedi.

Bartomeu, "Dünyanın en iyi forvetlerinden biri." olarak tanıttığı Griezmann'ı transfer etmenin zor olduğunu da ifade etti.