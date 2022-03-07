Barcelona, Galatasaray maçı öncesi kabustan uyandı
La Liga'da Elche'nin konuğu olan Barcelona geriye düştüğü maçta ikinci yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı.
La Liga'da Elche'nin konuğu olan Barcelona geriye düştüğü maçta ikinci yarıda gelen gollerle 2-1 kazandı.
10 Mart Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray'ı konuk edecek Barça, Elche deplasmanında kabustan uyandı.
44. dakikada Fidel Chaves'in golüyle 1-0 öne geçen Elche ilk yarıyı tek golle önde bitirdi.
Barcelona 60. dakikada Ferran Torres'in golüyle skoru 1-1'e getirirken 84. dakikada kazanılan penaltıda topu ağlarla buluşturan Memphis Depay takımını 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
Barcelona kalan sürede skoru koruyup üç puanın sahibi olurken Elche'de Javier Pastore 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı.
Bu galibiyetin ardından 48 puana ulaşan Barcelona üçüncü sıraya yükselirken 29 puanlı Elche ise 14. sırada kaldı.