UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta? Barcelona-Galatasaray muhtemel 11’ler:

Barcelona-Galatasaray maçı muhtemel 11’ler | Barcelona-Galatasaray maçı canlı izle

Barcelona-Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Camp Nou'daki maç Exxen dijital platformundan ve Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan naklen yayımlanacak. Zorlu mücadeleyi ransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

BARCELONA: Ter Stegen, Dest, Araujo, Pique, Alba, Pedri, Busquets, De Jong, Traore, Aubameyang, Torres.

GALATASARAY: Pena, Boey, Marcao, Nelsson, van Aanholt, Berkan, Taylan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Mohamed.

Galatasaray'da tek eksik

Galatasaray'da sakatlığı olan kaptan Arda Turan dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda kafileye, UEFA listesinde yer almayan Omar Elabdellaoui de dahil edilirken, sakatlığı bulunan Arda Turan kamp kadrosunda yer almadı.

Torrent ve Pena eski takımına karşı

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent ile kaleci Inaki Pena, eski takımlarına karşı mücadele edecek. İspanyol teknik adam, 2007'de vatandaşı Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak Barcelona B takımında görev aldı. Bir yıl sonda A takım teknik ekibinde yer alan Torrent, 4 yıl boyunca Guardiola yönetiminde başarılı bir süreç geçirdi.

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Barcelona'dan kiraladığı Pena ise 2013'ten ocak ayının sonuna kadar bordo-lacivertlilerde çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Teknik ekipte yer alan yardımcı antrenör Jordi Gris ile kaleci antrenörü Ricard Segarra da uzun süre Barcelona'da görev yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Arda Turan da bir dönem Barcelona forması giymişti.