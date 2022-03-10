Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Barcelona-Galatasaray maç sonucu | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Barcelona-Galatasaray maçı saat 23.00’te başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.
Barcelona: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Memphis, Adama, Pedri, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Eric, Nico
Galatasaray: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mostafa, Berkan, Nelsson, Marcao, Feghouli, Boey