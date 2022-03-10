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Spor Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Spor

Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Barcelona-Galatasaray maç sonucu | UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Peki, Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-03-10 23:21:00 -
Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Barcelona-Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Barcelona-Galatasaray maçı saat 23.00’te başladı. Maç 0-0 eşitlikle devam ediyor.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, R. Araujo, Memphis, Adama, Pedri, Jordi Alba, Ferran, F. De Jong, Eric, Nico

Galatasaray: Pena, Taylan, Van Aanholt, Kerem, Babel, Mostafa, Berkan, Nelsson, Marcao, Feghouli, Boey

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