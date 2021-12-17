Barcelona, 'fabrika ayarlarına' dönüyor
Teknik direktörlüğe Xavi'yi getirdikten sonra Daniel Alves'i yeniden kadrosuna katan Barcelona eski futbolcularına göz dikmeye devam ediyor.
Teknik direktörlüğe Xavi'yi getirdikten sonra Daniel Alves'i yeniden kadrosuna katan Barcelona eski futbolcularına göz dikmeye devam ediyor.
La Liga'da yeniden yapılanma sürecine giren Barcelona transferde de ince eleyip sık dokuyor.
Finansal problemler nedeniyle kadroda küçülmeye giden Katalan devi teknik direktörlüğe Xavi Hernandez'i getirmiş ve ardından 38 yaşındaki Dani Alves ile sözleşme imzalamıştı.
Ara transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayı planlayan Barcelona'da maliyet kriteri en önemli unsur. İspanyol basınına göre Barcelona eski bir oyuncusuna daha göz dikti. Savunmaya takviye yapması beklenen Barcelona eski oyuncusu Marc Bartra'yı yakından takip ediyor.
Sport gazetesinin haberine göre Barcelona oyuncuyla temasa geçti. Xavi de eski takım arkadaşını kadrosunda görmek istiyor.
Real Betis'teki sözleşmesi 2023'te sona erecek futbolcu Barcelona altyapısında yetişmiş ve 2016'da Borussia Dortmund'a 8 milyon euro'luk bonservis bedeliyle gönderilmişti.