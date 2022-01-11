Barcelona dünyanın en çok kazanan 5. futbolcusunu istiyor

TNT Sports'un haberine göre, Chelsea'nin eski yıldızı Oscar menajeri tarafından Barcelona'ya önerildi. Brezilyalı futbolcu, 2016 yılında 60 milyon Sterlin karşılığında Çin Süper Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'ye transfer olmuştu.

Oscar, Shangai SIPG'de ne kadar kazanıyor?

30 yaşındaki futbolcu önce kulübünden haftalık 400 bin Sterlin kazanıyordu. 2 yıl sonra yeni bir sözleşmeye imza atan Oscar'ın haftalık kazancı 560 bin Sterlin'e yükseldi. Ancak Çin ligindeki yeni önlemler nedeniyle bu sezon maaşında ciddi bir düşüş yaşandı.

Dani Alves'in maaşını kabul edecek mi?

Mali sıkıntılar yaşayan Barcelona düşük maliyetli isimlere yönelmiş durumda. Haberde Çin Süper Ligi'nde yüksek maaş alan Oscar'ın Dani Alves gibi aynı koşulları kabul etmeye istekli olduğu belirtildi.

38 yaşındaki Alves, Katalan kulübünden haftalık 23 bin 500 Sterlin alıyor.

Oscar, Chelsea ile geçirdiği süre boyunca 2 Premier Lig şampiyonluğu kazandıktan sonra Çin'de 1 Süper Lig ve 1 Süper Kupa kazandı. Ayrıca 48 kez Brezilya forması giydi ve 12 gol kaydetti.