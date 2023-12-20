Barcelona çakıldı, sonunda bu da oldu! İflas geliyor: Kulüpten flaş sözler, çok konuşulacak! Para yok

La Liga devi Barcelona, büyük bir mali kriz yaşıyor. İspanyol kulübü devre arası transfer dönemi için flaş bir karar aldı. İşte İspanya'da Barcelona cephesinde yaşanan flaş gelişme..

İspanyol devi Barcelona, son yıllarda yaşadığı mali kriz sebebiyle büyük bir çöküş içerisine girdi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde bir çok futbolcusunu çeşitli kulüplere satan Barcelona'da mali bunalım devam ediyor. Kulüp yönetimi ise devre arası transfer dönemi için çarpıcı bir karar aldı.

BARCELONA: PARAMIZ YOK, HERKES SATILIK!

İspanyol basını çarpıcı bir detayı ortaya çıkardı. Gelen bilgilere göre Barcelona Kulübü, bir türlü aradığı yatırımcıları bulamadı. Bu sebeple kulüp mali olarak ciddi bir küçülme içerisine girmek zorunda. Geçtiğimiz yaz aylarında Ousmane Dembele, Antoine Griezmann, Frank Kessie, Nico Gonzalez, Abde Ezzalzouli ve Trincao'nun satışından yaklaşık 103 milyon euro gelir elde edilmişti. Ancak bu rakam da Barcelona'yı rahatlatamadı. Kulüp yönetimi, devre arası transfer dönemi için tüm futbolcuları satış listesine koydu.

ROBERT LEWANDOWSKI DE TRANSFER LİSTESİNDE

Barcelona yönetimi ilk etapta, Robert Lewandowski, Andreas Christensen ve Jules Kounde gibi oyuncuları takımdan göndermek istiyor. Bu futbolcular için ciddi şekilde kulüp arayışı başladı. Bu isimler haricinde kalan bütün futbolcular için de gelecek transfer teklifleri değerlendirilecek. Büyük bir mali yapılanma içerisine giren Barcelona, takımın yıldız oyuncuları yüksek bonservis bedelleriyle satarak yalnızca altyapıdan çıkardığı isimlerle yoluna devam etmek zorunda kalacak.