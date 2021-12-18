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Spor Barcelona, Bir Aslan'ın peşinde!..
Spor

Barcelona, Bir Aslan'ın peşinde!..

İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 13:37:00 -
Barcelona, Bir Aslan'ın peşinde!..

İspanya La Liga ekiplerinden FC Barcelona, Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ile ilgileniyor.

El Nacional sitesinde yer alan habere göre; Atletico Madrid'ten sonra Barcelona kulübü de Kerem Aktürkoğlu'nu gündemine aldı.

Laporta, Kerem'in menajeriyle görüştü

Haberde, Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın, Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle bir görüşme yaptığı ve iyi bir teklifle ikna etmeye çalıştığı fakat kesin bir anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi.
Barcelona 14 milyon Euro'yu ödemeye hazır.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Atletico Madrid'in yıldız oyuncu için 14 milyon Euro ödemeye hazır olduğu ve bu rakamı kolayca ödeyebileceği iddia edilmişti. Barcelona'nın da aynı şekilde bu rakamı ödeyebileceği öğrenildi.

Bilindiği üzere Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesini 2 Aralık 2021 tarihinde uzatmıştı.

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