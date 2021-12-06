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Spor Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?
Spor

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçı ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:48:00 -
Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Şampiyonlar Ligi grup maçları Salı ve Çarşamba akşamları oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler Barcelona-Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne zaman?

Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?

Barcelona ile Bayern Münih 8 Aralık Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Barcelona-Bayern Münih maçı Exxen ve Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.

7 Aralık Salı

20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)

20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş

23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)

23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)

23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)

8 Aralık Çarşamba

20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)

20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)

23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)

23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)

23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)

23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa) 

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