Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi E Grubu son maçında Barcelona ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçı ne zaman hangi kanalda yayımlanacağını araştırıyor. Barcelona Real Madrid maçı hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi grup maçları Salı ve Çarşamba akşamları oynanacak maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler Barcelona-Real Madrid maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Barcelona maçı ne zaman?
Barcelona - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta?
Barcelona ile Bayern Münih 8 Aralık Çarşamba akşamı karşı karşıya gelecek. Zorlu karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak. Barcelona-Bayern Münih maçı Exxen ve Azerbaycan kanalı CBC Sport’tan naklen yayımlanacak.
7 Aralık Salı
20.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Club Brugge (Belçika)
20.45 Leipzig (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Beşiktaş
23.00 Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Sheriff (Moldova)
23.00 Porto (Portekiz) - Atletico Madrid (İspanya)
23.00 Milan (İtalya) - Liverpool (İngiltere)
23.00 Ajax (Hollanda) - Sporting Lizbon (Portekiz)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Inter (İtalya)
8 Aralık Çarşamba
20.45 Juventus (İtalya) - Malmö (İsveç)
20.45 Zenit (Rusya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
23.00 Salzburg (Avusturya) - Sevilla (İspanya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Barcelona (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Villarreal (İspanya)
23.00 Wolfsburg (Almanya) - Lille (Fransa)