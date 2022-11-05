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Spor Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

İspanya La Liga’da 13.hafta maçları oynanıyor. La Liga’yı yakından takip edenler ‘Barcelona-Almeira maçı saat kaçta?’ sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Barcelona maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2022-11-05 12:53:00 -
Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

La Liga’nın 13.haftasında Barcelona sahasında Almeira’yı konuk edecek. Peki, maç ne zaman saat kaçta?

Barcelona-Almeria maçı ne zaman saat kaçta CANLI İZLE

Barcelona bu akşam evinde Almeira’yı konuk edecek. Türkiye saatiyle 23.00’te başlayacak olan maçı S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.

Barcelona-Almeira muhtemel 11’ler

Barceleno: Ter Stegen; Balde, Alonso, Pique, Bellerin; Pedri, De Jong, Gavi; Ferran, Lewandowski, Dembele

Almeira: Martinez; Akieme, Ely, Babic, Mendes; De la Hoz, Melero; Embarba, Robertone, Baptistao; Toure

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