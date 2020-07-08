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Spor

Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:38:50 -
Barcelona, ABD'li pivot Davies'in sözleşmesini uzattı

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden İspanya'nın Barcelona Basketbol Takımı, ABD'li pivot Brandon Davies'in sözleşmesini yeniledi.

Barcelona Kulübü, 28 yaşındaki Davies ile 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kariyerinde NBA takımlarından Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formalarını giyen Davies, geçen sezon Barcelona ile ligde ve THY Avrupa Ligi'nde toplam 56 maça çıktı.

ABD'li oyuncu geçen sezon İspanya liginde 11,3 sayı ve 4,5 ribaunt, THY Avrupa Ligi'nde 9,6 sayı ve 4 ribaunt ortalaması yakalamıştı.

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