Barbunya salatası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

200 gram barbunya (kuru şekilde), 1 tane közlenmiş kırmızı biber, 5 tane kornişon turşu, 2 dal yeşil soğan, 1 kase ayıklanmış maydanoz, 1 kase ayıklanmış dere otu, 1,5 çay kaşığı tuz, 1/2 çay kaşığı karabiber, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1/2 tane limon, 1/3 çay bardağı zeytinyağı

Barbunya salatası nasıl yapılır?

Barbunyaları isteğe göre en az 12-16 saat kadar su içerisinde tutmanız gerekir. Daha sonra beklettiğiniz suyu süzüp tencereye koyun. Barbunyaları bol suda 40-45 dakika yumuşayana kadar haşlamanız gerekir. İsterseniz süreyi azaltmak için düdüklü tencere de haşlayabilir veya haşlanmış barbunya konservesinde yapabilirsiniz.

Haşlanmış barbunyaların suyunu süzdükten sonra soğuk suyla tekrar yıkayın. Daha sonra oda sıcaklığında soğumaya bırakabilirsiniz.

Soğuyan barbunyaları aldığınız kaseye küp küp şekilde dilimleyin. Közlenmiş kırmızı biber ve kornişon turşuyu ilave edin.

İnce ince kıymış olduğunuz yeşil soğan, maydanoz ve dereotunu da ilave edin. Son olarak tuz, karabiber, nar ekşisi, limonun suyu ve zeytinyağını da koyup güzelce karıştırmaya başlayın.

İsteğe bağlı olarak içerisine sarımsak ilave edebilirsiniz. Oda sıcaklığında veya soğuk olarak tüketebilirsiniz. Afiyet olsun…