Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan Masumlar Apartmanı'na olay transfer
“Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde Radko’yu oynayan Armağan Oğuz, yine bir başka TRT1 dizisi olan Masumlar Apartmanı'na dahil oluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın sitesinde yer alan habere göre, OGM Pictures imzalı TRT 1’in fenomen dizisi “Masumlar Apartmanı” salı akşamlarına damgasını vuruyor.
Başarılı ve bol ödüllü yönetmenlerimizden Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin kadrosuna yeni oyuncu katılıyor.
Armağan Oğuz, “Masumlar Apartmanı”nın ekibine dahil oluyor.
En son yine TRT1’in “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” dizisinde Radko’yu oynayan Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı’nda Mazo karakteri ile ekran karşısına çıkacak.