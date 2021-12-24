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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu...
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Engin Altan Düzyatan'ın ardından Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli'nin de koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 19:31:00 -
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinden kötü haber! 2 oyuncu...

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinde koronavirüs paniği devam ediyıor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dün Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan sosyal medya sayfasından yaptığı açıklamada “Dün yapılan covid testimin sonucu maalesef pozitif Süreci evde dinlenerek geçiriyorum. Son günlerde benimle temasa geçmiş olan herkes lütfen test yaptırsın” demişti.

Düzyatan’ın ardından rol arkadaşları Ulaş Tuna Astepe ve Cemre Gümeli’nin de koronaya yakalandığı öğrenildi. Durumları iyi olan üç başrol oyuncusu evde karantinaya girdi. Dizinin çekimlerine ara verildi.

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