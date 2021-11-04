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Medya Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm fragmanı
Medya

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 8. bölüm fragmanı

TRT1 ekranlarında yayınlanan Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 17:24:00 -

TRT1 ekranlarında yayınlanan başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Ulaş Tuna Astepe gibi isimlerin oynadığı Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı.

Son bölümde neler oldu?

Baba Oruç'tan haber alınamaması İskenderiye'de hızla yayılmıştır. Haberin üzerine Kılıç Bey, Baba Oruç'u ve leventlerini bulması için Hızır Reis ve Niko'ya destek olmuş; Şahin Bey ve tayfasıyla beraber deryalarda Baba oruç ve leventlerinden bir iz bulmak için yelken açmışlardı.Baba Oruç ve leventleri, kendilerine kurulan tuzakları püskürtmüş fakat en sonunda ıssız kayalıklarda Pietro'nun gönderdiği acımasız savaşçılar tarafından kıstırılmış ve üzerlerine oklar çekilmişti. Baba Oruç ve leventler bu kıskaçtan nasıl çıkacaklardır?Hızır Reis, Baba Oruç'un düştüğü darboğazı uzaktan görmüş ve yardım etmek için harekete geçmek istemişti. Ancak Şahin Bey engel olmuştu. Hızır Reis, Şahin Bey engelini geçerek Oruç ağasının yardımına yetişebilecek midir?Deryalarda ölüm kalım mücadelesi verilirken Oruç'un kaybolduğunu öğrenen Despina, Isabel'I suçlamaktadır. Despina'ya göre Isabel evliliklerini kıskanmış ve Oruç'u elinden almak için her yolu denemiş ama başarılı olamayınca da Oruç'un canına kast etmiştir. Kendi zihnini bu şekilde doldurarak hanı basan Despina, Isabel'e el kaldırmıştır.

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