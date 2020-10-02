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Aktüel Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasına devam edildi
Aktüel

Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-02 14:55:11 -
Barbaros Şansal'ın havalimanında darbedilmesi davasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Modacı Barbaros Şansal'ın, Atatürk Havalimanı apronunda darbedilmesine ilişkin davada, 13 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenilen E.B, olay günü müşteki Şansal'ın bulunduğu uçakta kabin amiri olarak görev yaptığını anlattı. Tanık E.B, Şansal'ın o gün ekonomik sınıfta uçtuğunu, ön bölümde yolcu karşıladığı için müştekiye yönelik hakaret, tehdit ve üzerine yürüme olayı yaşandıysa da görmediğini söyledi.

Olayın nasıl cereyan ettiğini hatırlamadığını ifade eden tanık E.B, müştekinin uçaktaki koltuğunda bir değişiklik yapılmadığını aktardı.

Mahkeme, bir tanığın ifadesinin alınması için talimat yazılmasına, bütün araştırmalara rağmen bulunamayan sanık Bekir Şen hakkında zorla getirilme kararı çıkartılmasına ve Yıldırım Mayruk'un tanık olarak dinlenilmesinden vazgeçilmesine karar verdi.

Olaya ilişkin sosyal medyadaki tüm görüntülerin CD haline getirilerek, dökümlerinin yaptırılması için bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Barbaros Şansal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ''halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama'' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği, Şansal'ın 2 Ocak 2017'de KKTC'den THY'ye ait uçakla saat 22.50 sıralarında Atatürk Havalimanı'na getirildiği anlatıldı.

İddianamede, Şansal'ın uçaktan indirilerek ekip otosuna bindirileceği esnada havalimanında yer hizmeti sağlayan şirketin personeli tarafından darbedildiği, tehdit ve hakaret içerikli sözler söylendiği, Şansal'ın da şikayetçi olduğu kaydedildi.

Müştekiyi darbettikleri, hakaret ve tehdit içerikli sözler söyledikleri tespit edilen sanıkların üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmedikleri aktarılan iddianamede, müştekinin alınan Adli Tıp Kurumu raporunda, yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde olduğu ve uzlaştırma raporuna göre tarafların uzlaşmadıklarının görüldüğü bildirildi.

İddianamede, 13 sanık hakkında, "basit yaralama", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından 1 yıldan 5 yıl dörder aya kadar hapis cezası isteniyor.

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