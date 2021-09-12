Son yıllarda tarihi diziler büyük ilgi görmeye başladı. Barbaros Akdeniz’in Kılıcı dizisi de ekranlara gelmek için gün sayıyor. Dizinin fragmanı ise oldukça dikkat çekici. Bu sebeple pek çok kişi ‘Barbaros Hayrettin kimdir?’ sorusuna cevap arıyor.

Barbaros Hayrettin Paşa kimdir?

Barbaros Hayreddin Paşa veya gerçek adıyla Hızır Reis, 1478-1546 yıllarında yaşayan Osmanlı İmparatorluğu'nun ünlü denizcilerinden di. Barbaros Hayrettin Paşa, kaptan-ı derya olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve kaptan-ı deryasıdır. Hayreddin Paşa'nın asıl adı Hızır Reis'ti. Ona, "dinin hayırlısı" anlamına gelen Hayreddin adını, Osmanlı Devleti'ne yaptığı hizmetinden dolayı Padişah Yavuz Sultan Selim verdi. Barbaros ismi aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir; ancak onun ölümünden sonra kendisi tarafından da kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu ismin Oruç'a kızıla çalan sakalı yüzünden verildiğini söylerken, Halil İnalcık bu ismin "Baba Oruç"un bozulmasından oluşmuş olabileceğini söylemektedir.