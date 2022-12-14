’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı’ dizisinin yayın tarihi belli oldu! 2023’de en popüler dizilerden olacak
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı ’’ dizisinin yayın tarihi belli oldu. TRT 1 ekranlarında başlayacak ‘’Barbaros Hayreddin – Sultanın Fermanı’’ dizisi 23 Aralık Cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor.
Ekranlara damgasını vurmaya hazırlanan, sezonun iddialı projeleri arasında yerini şimdiden alan ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” dizisinin TRT 1 ekran serüveni için geri sayım başladı.
Güçlü kadrosuyla öne çıkan dizi 23 Aralık Cuma akşamı izleyicisiyle buluşacak.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel’ in kaleme aldığı ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde;
Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’ nın hayatını anlatıyor.
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ 23 Aralık Cuma TRT 1 ekranlarında olacak.
Tanıtım Linki, Fragman Linki yayınlandı :https://youtu.be/61wUkfjbxIE
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