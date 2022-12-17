'Barbaros Hayreddin-Sultanın Fermanı' bomba gibi geliyor! Çok az kaldı...
23 Aralık Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında başlayacak ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı’’ dizisinin afişi görücüye çıktı.
23 Aralık Cuma akşamı TRT 1 ekranlarında başlayacak ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı’’ dizisinin afişi görücüye çıktı.
TRT 1 ekranlarında yakında yayın hayatına başlayacak olan ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı’’ dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın yer aldığı, senaryosunu Zülküf Yücel’ in kaleme aldığı dizi ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ 23 Aralık Cuma akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Merakla beklenen dizinin dün yayınlanan afişi sosyal medyada oldukça ses getirdi ve büyük ilgi gördü.
Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Arif Pişkin, Melisa Döngel, Hasan Küçüktekin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Sibel Kasapoğlu, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revma Çolak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi Kapudan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’ nın hayatını anlatıyor.
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ Afiş Linki:
https://we.tl/t-ahldhCjv8A
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ 23 Aralık Cuma akşamı TRT 1’de başlıyor…