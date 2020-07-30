  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:23:43 -
Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını sürdürecek

LEFKOŞA (AA) - Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi, Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına devam etmek üzere Kıbrıs açıklarına ulaştı.

Barbaros, Tanux-1 ve Apollo Moon isimli gemilerle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) ruhsat verdiği F bölgesinde sismik çalışmalarını yürütecek.

Bölgeye ulaşan üç geminin sismik çalışma yürüteceği alan için 18 Eylül'e kadar devam edecek NAVTEX (Denizcilere Duyuru) ilan edildi.

F bölgesi, Kıbrıs Rum kesiminin tek taraflı olarak ilan ettiği, sözde 2 ve 3 numaralı parseller üzerinde yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı