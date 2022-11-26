Barbaros Hayreddin dev kadroyla geliyor!
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, sezonun iddialı projeleri arasında yerini şimdiden alan ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” cast çalışmaları tamamlandı ve dizinin çekimleri başladı.
TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan, sezonun iddialı projeleri arasında yerini şimdiden alan ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı” cast çalışmaları tamamlandı ve dizinin çekimleri başladı.
TRT 1 ekranlarında yakında yayın hayatına başlayacak olan ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı’’ dizisi izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.
Ekranlarına damgasını vurmaya hazırlanan dizi ilk tanıtımı ile sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Dizinin dün akşam ekranlara gelen ilk tanıtımında Barbaros Hayreddin’e hayat veren Tolgahan Sayışman dikkat çekti.
Yönetmen koltuğunda Berat Özdoğan’ın oturduğu, senaryosunu Zülküf Yücel’ in kaleme aldığı ‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ dizisinde; Tolgahan Sayışman, Timur Acar, Melisa Döngel, Ufuk Özkan, Bahadır Yenişehirlioğlu, Hasan Küçüktekin, Arif Pişkin, Başak Daşman, Ceren Soylu, Gökhan Gencebay, Deniz Çom, Gurur Aydoğan, İlkay Kayku, Yılmaz Bayraktar, Duygu Gürcan, Halil İbrahim Kurum, Gizem Aydın, Ercüment Fidan, Musa Evren, Sibel Kasapoğlu, Erman Cihan, Demirhan Demircioğlu, Yaşar Aydınoğlu, Yiğit Arda Tan, Revna Çolak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ çok yakında TRT 1 ekranlarında olacak.
‘’Barbaros Hayreddin - Sultanın Fermanı‘’ İlk Tanıtım Linki:
https://www.youtube.com/watch?v=efrOLkKs5qY