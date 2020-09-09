Televizyon kanalları ve tv platformlarında onlarca dizi yayınlanıyor. Söz konusu dizilerde kadına karşı şiddet, müstehcenlik, aile birliğinin olmaması, Türk örf ve adetlerine uygun olmayan unsurlar yer alıyor. Vurdulu kırdılı filmler ve kadın bedenini milyonları ekranlara çekmek için kullanan dizileri seyretmeyenler kaliteli yapımların yayınlanmasını heyecanla bekliyor.

Son yıllarda Deriliş Ertuğrul dizisiyle birlikte dönem dizilerine, filmlerine ilgi arttı. Geçmiş yıllarda yapılan ‘tarihi’ ismi altında pazarlanan ancak hiçbir tarihi gerçeği, dönemi anlatmayan filmleri izleyenlerin gözleri Diriliş Ertuğrul ile açıldı. İstendiğinde ve bolca emek harcandığında kaliteli yapımların ortaya çıkacağı öğrenildi.

Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman ise ATV ekranlarında Kasım 2019’da yayınlanmaya başlandı.

Dönem filmlerine ilgi duyulmasından ziyade gençlere tarihi öğretmek adına yola çıkan bu yapımlar aslında yediden yetmişe yerli kahramanları öğretme amacı da güdüyor. Çocukların yabancıların dünya sinemasına sunduğu karakterleri kahraman olarak görüp onların figürlerinin olduğu giysileri giyen, oyunları oynayan gençler şimdilerde içimizden doğan bizi biz yapan gerçek kahramanları öğreniyor.

TRT 1 kısa süre içerisinde Selçuklu Devleti’ni anlatan Uyanış: Selçuklu devleti dizisini ekrana getirecek. Dönem dizilerini sevenleri mutlu eden bir haber daha geldi. Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcısı ES Yapım TRT 1 ekranlarında yayınlanacak bir dönem dizisine daha imza atıyor.

Tarihin en önemli kahramanlarından biri olan Barbaros Hayrettin Paşa’nın hayatı ‘Barbaros’ dizinde anlatılacak.

Barbaros dizisi ne zaman başlayacak?

Barbaros dizisini izlemek isteyenler; dizinin ne zaman yayınlanmaya başlayacağını merak ediyor. Dizinin ekrana geleceği tarihle ocak 2021 olarak dillendirilse de Barbaros dizisine ilişkin ES yapımdan henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Engin Altan Düzyatan hangi rolü oynayacak?

Diriliş Ertuğrul dizisiyle adından sıkça söz ettiren Engin Altan Düzyatan, Barbaras dizisinin kadrosuna dahil oldu. Engin Altan Düzyatan hayranları uzunca bir zamandır oyuncunun Kuruluş Osman kadrosuna dahil olup olmayacağını araştırıyordu.

Engin Altan Düzyatan’ın dizide hangi rolü oynayacağı da merak konusu. 41 yaşındaki oyuncu dizide Oruç Reis karakterini oynayacağını açıkladı.

Barbaros Hayrettin Paşa kim?

Barbaros Hayrettin Paşa 1478-1546 yıllarında yaşamış Osmanlı tarihinin en önemli denizcilerindendir. Osmanlı'nın ilk Kaptan'ı deryası olan Barbaros Hayrettin Paşa döneminde Akdeniz bir Türk golü haline geldi.

Hayrettin Paşa'nın asıl ismi Hızır'dı. Yavuz Sultan Selim yaptığı hizmetler sebebiyle Hayrettin adını verdi. Barbaros ismi aslında ağabeyi Oruç Reis'e aittir. Ancak Oruç Reis öldükten sonra Hayrettin Paşa bu ismi de kullanmıştır.

Oruç Reis kimdir?

Oruç Reis 1470-1518 yılları arasında yaşamış Osmanlı denizcilerindedir. Oruç Reis, Barbaros Hayrettin Paşa'nın ağabeyidir.

Oruç Reis, Osmanlı'ya katılmadan önce Cezayir'i ele geçirmiştir. Becaye kuşatmasında yaralanan Oruç Reis'in sol kolunun dirsekten aşağısı kesilmiştir.