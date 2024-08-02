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Yerel ‘Barbara’ sayesinde 46 kilogram esrar bulundu
Yerel

‘Barbara’ sayesinde 46 kilogram esrar bulundu

Yeniakit Publisher
2024-08-02 10:30:00 -
‘Barbara’ sayesinde 46 kilogram esrar bulundu

Adana’da dedektör köpeği ‘Barbara’nın, tırın kupasına tepki vermesiyle narkotik polisleri valizde bulunan 46 kilogram esrarı ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol üzerinde şüphelendiği Burhan K. idaresindeki tırı durdurdu. Dedektör köpeği ‘Barbara’ araçta yaptığı aramada kupa kısmına tepki verdi.

Barbara’nın tepki vermesiyle narkotik polisleri araçta arama yaptı. Yapılan aramada valiz içerisinde 85 pakette toplam 46 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Burhan K., emniyetteki sorgusunda “Para için uyuşturucu kuryeliği yapıyorum” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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