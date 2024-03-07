Barbar sürüsü katliama devam ediyor! Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yaklaşık 5 aydır devam ettirdiği saldırılar ve sıkılaştırdığı abluka sonucunda yaşanan insani felaket devam ediyor. Bugün Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlenen saldırılarda 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında yer alan bir eve hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 5 Filistinli hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Aynı gün, İsrail güçleri Gazze kentinin güneyindeki El-Kuveyti Kavşağı yakınında insani yardım bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Bu saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yaralılar Gazze'nin batısındaki Şifa Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, İsrail güçlerinin Gazze'nin batısındaki Nablusi Kavşağı yakınında düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail askerleri Cenin kentinin Arabe ve Yabad beldeleri ile el-Celeme, Celbun ve Fakkua köylerine baskın düzenledi. Celbun köyü merkezine kurulan askeri kontrol noktası nedeniyle çıkan arbedede bazı Filistinliler yaralandı.

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Gazze'ye yönelik saldırılar 7 Ekim'den bu yana devam ediyor ve bu saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere toplamda 30 bin 717 Filistinli hayatını kaybetti, 72 bin 156 kişi yaralandı.