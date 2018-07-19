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Barbados (Acerola) kirazının faydaları nelerdir?

Göz sağlığı üzerinde yararlı olan barbados kirazı gözün görme kalitesini artırır. Yüksek miktarda C vitamini içermesi ile grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

19 Temmuz 2018 Perşembe 17:58
Barbados (Acerola) kirazının faydaları nelerdir?

Barbados kirazı diğer adıyla Acerola kirazı tropik bir bitkidir. Genelde 2-3 m boyunda olmakla birlikte bazı türleri 6 m boyuna kadar ulaşabilmektedir. Tropik iklim bitkisi olması nedeniyle eksi 2 derecenin altında soğuktan zarar görür ve bitki ölür. Asitli yapıya sahip topraklarda daha iyi yetişebilme özelliği bulunmaktadır. Bu meyvenin yetiştiriciliğini yapanların verimi artırma adına kurak dönemlerde düzenli sulama yapmaları önerilmektedir.

Barbados kirazı (acerola kirazı) meyvesi parlak kırmızı renktedir. Yaprakları parlak ve koyu yeşildir. Meyveler 3 tane geniş yuvarlak kenarlı olup, çekirdekleri merkezde bulunur. Meyve eti sarı tondadır. Meyveleri tam bir C vitamini deposudur. Bitkinin asıl yetiştirilme amacı da C vitamini bakımından oldukça zengin bir yapıya sahip olmasıdır.

BARBADOS KİRAZININ FAYDALARI

Göz sağlığı üzerinde yararlı olan barbados kirazı gözün görme kalitesini artırır.

Yüksek miktarda C vitamini içermesi ile grip, nezle gibi soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlar.

Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.

Diyabet hastalarının da rahatlıkla kullanabileceği barbados kirazı kan şekeri seviyesini dengede tutar.

Yüksek oranda antioksidan içermesi nedeniyle vücudun serbest radikallerle mücadelesine yardım eder. Cilt sağlığını korur ve antiaging yani yaşlanma karşıtı özelliği bulunur.

Kansere karşı koruma sağlar.

İdrar söktürücü özelliği vardır.

İçeriğinde bulunan pektin isimli bileşen sindirim sistemine yardımcı olur. Bağırsakları korur. Ayrıca bu madde sayesinde kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı olur.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 17:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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