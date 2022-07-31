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Yerel Barakanın önünde silahlı saldırıya uğradı
Yerel

Barakanın önünde silahlı saldırıya uğradı

Düzce'de, arkadaşlarıyla birlikte oturduğu barakadan çıkan Doğan B., silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan Doğan B., hastaneye nakledildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 03:55:00 -
Barakanın önünde silahlı saldırıya uğradı

Olay, saat 23.30 sıralarında Rasim Betir Paşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, barakada arkadaşlarıyla oturarak sohbet eden Doğan B., bir süreliğine barakadan çıktı. Bu sırada otomobilden inen kişiler, Doğan B.ye tabancayla ateş açtı. Doğan B. vücuduna isabet eden mermi ile yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Doğan B.yi Düzce Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Doğan B. tedaviye alınırken, polis ekipleri ise otomobille olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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