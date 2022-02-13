Barajsız sınav nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Üniversitelere girişte baraj puanı kalktı. İşte bütün detaylar...

Baraj puanı niye kalktı?

Önlisans ve lisans programlarını tercihte bugüne kadar olan baraj puan uygulamasını kaldırdık. Kazanmak, kayıt yaptırmaktan söz etmiyoruz. Öğrencilerin tercih yapma imkanını genişletip, arttırdık. Puanların kaldırılması, üniversitedeki bölüm ve programların puanlarının düşmesi anlamına gelmiyor. Bu puanları düşürmeye yönelik bir uygulama değil. Ön lisans ve lisans programlarını tercih etmek için önceden TYT’de 150, AYT 180 puan almak gerekiyordu. Bu barajı kaldırarak, puanı hesaplanabilen öğrencilerin tercihte bulunma fırsatını onlara vermiş oluyoruz.

Puan üstünlüğü önemli

Sıfır puan almayan herkesin tercih hakkı var değil mi? Önlisans ve lisans programlarının yerleştirme puanlarında düşüş, indirme söz konusu değil. Temel matematik veya Türkçe testinde belirli düzeyde ham puan almak yine gerekiyor. Ham puan uygulaması devam ediyor. TYT sınav puanının hesaplanabilmesi için bu iki testten birinde en az 0.5 veya daha fazla ham puan alınmalı. Bu ham puanı alan öğrencilerin sınav puanı hesaplanıyor. Buna göre puanı hesaplanan öğrencinin en düşük alacağı puan 100, en yüksek alacağı puan ise 500’dür. Bu açıdan puan hesaplamalarında herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Önceki senelerde olduğu gibi bu uygulama devam ediyor.

Geçen sene Y-TYT’de öğrencinin puanının hesaplanabilmesi için 150 puan alması gerekiyordu. 150 puan aldığında ön lisans programlarına başvurabiliyordu. AYT’de de puan türlerine göre sayısal, sözel, eşit ağırlık alanlarında 180 ve üzeri aldığı takdirde puanı hesaplanabiliyordu. Yeni dönemde ise puanı hesaplanabilen bütün öğrencilerin hem Y-TYT hem Y-SAY hem Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL puanı hesaplanacak. Fakat önceki senelerde olduğu gibi programları kazanabilmek için aldığı puan ile başarı sırasına bağlı. Yani bir programa girebilmek için puan üstünlüğüne sahip olmanız gerekiyor. Demek istiyoruz ki, herhangi bir programa başvuranlar kontenjan nispetinde başarı sırasına göre yerleştirilecek, önceki senelerde olduğu gibi.

Rekabet artacak

Neden bu değişikliğe ihtiyaç duydunuz o halde? Daha fazla sayıda öğrenciyi tercihte bulunabilme imkanına kavuşturmak istedik. Baraj puanını kaldırarak tercih havuzunda çok daha fazla sayıda öğrencinin olmasını sağladık. Öğrenciler, baraj sebebiyle psikolojik baskı altında kalıyorlar. Onların üzerindeki psikolojik baskıyı kaldırabilmek, sadece başarılı olmaya yönlendirip sevk etmek, öğrenciler arasında daha fazla rekabeti sağlayabilmek istedik.

Bu durumda öğrenciler arasında rekabet daha fazla artacak. Tercih havuzunda daha fazla öğrenci olacak. Bu tercih havuzunda puan üstünlüğüne sahip olanların, programa puanları yettiği takdirde, kayıt hakkı elde edebilmelerini sağlayacağız. Kısacası; geçen yıl olduğu gibi öğrenci, TYT ve AYT sınav puanı elde edebilirse, bunun için 0.5 net yapabilen ham puan alma imkanını elde etmiş olacak.

‘Kalite düşmez, aksine artar’

Kalite düşecek endişesi konusunda ne diyorsunuz? Programa kayıt yapma hakkı kazanmak için puan üstünlüğü olması lazım. Sınavda yerleştirme aldığı puan ve başarı sırası ile mümkün. Aynı önceki senelerde olduğu gibi. Başarı sıralaması olmayan, başarı sıralamasında o programın gerektirdiği puanı alamayan zaten kazanamaz. Kalite tartışması fevkalade yanlış tartışma. Tam tersi ortalamalar yükselecek, daha fazla sayıda öğrencinin katılımı programların puanlarının yukarı çıkmasına neden olacak.

Boş kontenjanları doldurmak için mi bu karar alındı?

Kontenjanları dolduralım diye alınan karar değil. Çünkü, geçen senelerde olduğu gibi programlara yerleşebilmek için puan üstünlüğüne sahip olmak gerekir, yüksek puan almak gerekiyor. Başarı sırası şartı getirdiğimiz programlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Tıp, eczacılık, diş hekimliği, öğretmenlik, mimarlık, mühendislikte başarı sırasına girmedikçe o programlara tercihte bulunabilme, kazanabilme imkanı yok. Biz öğrenciyi programa yerleştirmiyoruz. Öğrenci aldığı puan ile programa yerleşme hakkı kazanıyor. Örneğin herhangi bir programın 10 kişilik kontenjanı var. O programa yerleşen 10 kişi en yüksek puan alan öğrenciden itibaren aşağı doğru sıralanır. 10’uncu kişinin aldığı en düşük puan neyse ona göre o sıralama gerçekleşir. Burada demek ki programların puan değerini öğrencilerin arasındaki rekabet belirler. Bizim amacımız psikolojik. Adayların önündeki bariyeri kaldırmak, onları daha fazla rekabete sevk edip, başarıyı yukarı çekebilmek. Baraj daha fazla sayıda öğrencinin rekabet etme şansını arttıracak.

‘Baraj olmasa’ simülasyonu

Geçen yıl baraj olmasaydı kaç kişi tercih hakkı elde edecekti? Bir simülasyon yaptık. Geçen yıl 2 milyon 607 bin 715 aday sınava alındı. Aralarında sıfır alanlar ve kopya nedeniyle elenenler var. Eğer baraj puanı olmasaydı 2 milyon 393 bin kişinin puanı hesaplanacaktı. Oysa 1 milyon 627 bin 539 kişinin puanı hesaplandı. 700 bini aşkın kişi sistem dışına itilmeyecekti. Önemli olan programları daha fazla sayıda adayın tercih etme bakımından ulaşılabilir hale getirmek.

Özel yetenek sınavlarında taban puan istenecek mi

- YÖK`ün düzenlemesinden önceki uygulamada, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekiyordu. 2022 YKS’den itibaren özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için adayın TYT puanının hesaplanması gerekecek. Yani özel yetenek sınavı sonucu yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemine alınacak tüm adayların 2022 YKS’ye başvuru yapmaları zorunlu olacak. Ayrıca, özel yetenek sınavında taban puan şartı aranıp aranmayacağına, aranacak ise en az kaç puan almış adayların başvurabileceklerine ilgili üniversiteler karar verecek ve basın-yayın organlarıyla adaylara duyuracak.