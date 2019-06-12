Barajlar dolu, su problemi yaşanmayacak

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, bu yıl yağışların geçen yıla göre yüzde 20 oranında arttığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, yağışlar ve barajların doluluk oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, “Su yılının başlangıcı olan 1 Ekim 2018 ile 11 Haziran 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde toplam yağışlar uzun yıllar ortalamalarına göre yüzde 15 artarken, 2018 yılına göre de yüzde 20,1 oranında arttı. Yağışlarda yaşanan bu artış da barajlarımızın doluluk oranlarını ciddi şekilde artırdı” ifadelerine yer verdi.

Ülke geneli barajlarda doluluk oranı yüzde 76,9

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, "Geçen yıl 11 Haziran itibarıyla ülkemizde bulunan bütün barajların doluluk oranı 52,3 iken, bu yıl 11 Haziran’da bu barajlarımız yüzde 76,1 oranında suya sahip bulunuyor.

Türkiye’deki bütün barajları maksatlarına göre değerlendirdiğimizde ise içme suyu barajlarımızda aynı tarihler baz alındığında geçen sene doluluk oranı yüzde 43 iken bu yıl yüzde 70,3’e çıkmıştır. Sulama maksatlı barajlarımız yüzde 51,4’ten yüzde 75,4’e, enerji maksatlı barajlarımız ise yüzde 53,4’ten yüzde 78,9’a ulaşmıştır.

İçme suyu problemi yaşanmayacak

Üç büyük şehrimizin içme suyu maksatlı barajlarındaki doluluk oranlarında baktığımızda ise geçen seneye göre İstanbul’da önemli bir değişim yaşanmadı. Ankara ve İzmir’de ise önemli oranda artış görülmektedir.

Geçen yıl 11 Haziran’da İstanbul’daki içme suyu maksatlı barajlarda 737 milyon metreküp su bulunurken, bu sene bu rakam 735 milyon metreküptür ve İstanbul’da su sıkıntısı mevcut değildir. Ankara’ya içme suyu temin eden barajlarımızda da geçen yıl 290 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu rakam 394 milyon metreküpe yükseldi.

Yine aynı tarih itibariyle İzmir’deki içme suyu maksatlı barajlarda 132,7 milyon metreküp su bulunurken, bu yıl bu miktar 254,6 milyon metreküpe yükseldi. Dolayısıyla bu yıl ülkemizde içme suyu problemi yaşanmayacak.

Fırat-Dicle havzası barajlarında fazla su deşarj edildi

Fırat-Dicle havzasında yer alan barajlarımız ülkemiz enerji ve tarımı için hayati önem taşımaktadır. Bu barajlardan Atatürk Barajı’nda geçen yıl aynı tarihe göre yüzde27 olan doluluk oranı bu yıl itibariyle yüzde73 seviyesine, Karakaya Barajı’nda yüzde 29 seviyesinde olan doluluk yüzde 93 seviyesine, Keban Barajı’nda geçen yıl yüzde 65 seviyesinde olan doluluk bu yıl yüzde 98 seviyesine çıkmıştır. Bu sebeple 3 barajdan da mansaba su deşarjı gerçekleştirilmiştir.

Bir başka önemli havza da Çoruh havzasıdır. Deriner Barajı’ndaki doluluk oranları yüzde72 seviyesinden yüzde90’lar seviyesine çıkmıştır. Bu havzadaki bir başka önemli baraj olan Artvin Barajı ve HES’in, doluluk oranı ise yüzde 100 seviyesine çıkmıştır.”