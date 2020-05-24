  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:34:28 -
Barajda kaybolan işçi için AFAD ve dalgıçlar arama çalışması başlattı

Muş’ta Alparslan-2 Barajı’ndaki inşaat çalışması sırasında iş makinesi ile suya düşen işçi için AFAD ve dalgıçlar tarafından arama çalışması başlatıldı.


Sabah saatlerinde baraj inşaatı gövdesindeki çalışma esnasında iş makinesiyle suya düşen Ömer Demir (45) için ekipler seferber oldu. Bitlis’in Tatvan ilçesinden bölgeye gelen polis dalgıçlar ve Muş AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması başlattı. Baraj tribünlerine giden su kontrol kapaklarının kapatılması ile dalgıçlar suya girerek arama başlattı. Öte yandan jandarma bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de hazırda bekletiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı